Глава Удмуртии рассказал о самых популярных маршрутах пригородных поездов из республики

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в соцсетях, куда жители республики чаще ездят на поездах. Он сообщил, что число пассажиров пригородных поездов за первые 10 месяцев 2023 года увеличилось больше, чем на 120 тысяч.

Самыми популярными пригородными направлениями стали: «Ижевск – Сарапул – Янаул», «Ижевск – Набережные Челны – Нижнекамск», «Ижевск – Кизнер – Казань».

О пассажирских перевозках и инфраструктуре руководитель региона поговорил с генеральным директором Российских железных дорог Олегом Белозеровым. В качестве позитивных примеров сотрудничества компании и республики Александр Бречалов назвал:

- открытие новых пригородных маршрутов, например, «Ижевск – Кез»;

- обновление подвижного состава рельсовыми автобусами;

- ввод в эксплуатацию транспортно-пересадочного узла в Можге;

- обновление привокзальной площади в Ижевске.

Впереди — новые рубежи. Во-первых, на этапе проектирования находится железнодорожный вокзал в Кизнере. Во-вторых, идут подготовительные работы по установке шумозащитных экранов по улице Дружбы в Ижевске. Третий вектор — строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Локомотив» в Ижевске — заниматься спортом здесь будут сотрудники РЖД, их семьи, жители района и параспортсмены.