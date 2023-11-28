В Удмуртии выявили факт разглашения гостайны сотрудником РЖД 

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники органов госбезопасности в Удмуртии выявили факт разглашения гостайны на железнодорожном объекте с режимом секретности. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

«Сотрудники ведомства выявили факт передачи сотрудником структурного подразделения ОАО «РЖД» информации о системе обеспечения режима секретности железнодорожных перевозок лицу, не допущенному к работе с указанными сведениями», — говорится в сообщении.

Уголовное дело завели по статье 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны».

Отметим, что за совершение подобного преступления предусмотрено максимальное наказание — 4 года лишения свободы.