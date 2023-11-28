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В Удмуртии выявили факт разглашения гостайны сотрудником РЖД 

09:50, 28 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Удмуртии выявили факт разглашения гостайны сотрудником РЖД 
09:50, 28 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
232
0
#Удмуртия\n#УФСБ\n#РЖД\n#гостайна
Фото: unsplash.com (Sander Sammy)
232
0

Фигурант передал информацию о системе обеспечения режима секретности.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники органов госбезопасности в Удмуртии выявили факт разглашения гостайны на железнодорожном объекте с режимом секретности. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

«Сотрудники ведомства выявили факт передачи сотрудником структурного подразделения ОАО «РЖД» информации о системе обеспечения режима секретности железнодорожных перевозок лицу, не допущенному к работе с указанными сведениями», — говорится в сообщении.

Уголовное дело завели по статье 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны». 

Отметим, что за совершение подобного преступления предусмотрено максимальное наказание — 4 года лишения свободы.

09:50, 28 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
232
0
#Удмуртия\n#УФСБ\n#РЖД\n#гостайна