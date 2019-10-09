Дополнительные рейсы автобусов к кладбищам Ижевска отправятся 12 октября

Этот день в православном календаре назван «родительской субботой».
Ижевск. Удмуртия. Дополнительные рейсы автобусов к Южному и Хохряковскому кладбищам Ижевска отправятся 12 октября. Об этом сообщила пресс-служба ИПОПАТ.
До Хохряковского кладбища можно добраться на маршрутах:
– №320 «9 Января – Ягул»:
06:30 – 09:30 – интервал 20 минут;
09:30 – 16:00 – интервал 20 минут;
16:00 – 19:20 – интервал 20 минут.
– №320к «9 Января – Хохряки»:
08:00 – 13:50 – интервал 20 минут (по мере накопления пассажиров).
Последний рейс от остановки «9 Января» следует в 13:40, от остановки «Хохряки» в 14:06.
До Южного кладбища можно добраться на маршрутах:
– №41к «Южная АС – Южное кладбище»:
07:30 – 14:31 (от кладбища) – интервал 30 минут (по мере накопления пассажиров).
Последний рейс от остановки «Южное кладбище» следует в 14:31.
– №317к «Южная АС – Южное кладбище»:
07:30 – 14:30 – интервал 10 минут (по мере накопления пассажиров).