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Дополнительные рейсы автобусов к кладбищам Ижевска отправятся 12 октября

12:17, 09 октября, 2019
Аграфена Костромская
Дополнительные рейсы автобусов к кладбищам Ижевска отправятся 12 октября
12:17, 09 октября, 2019
Аграфена Костромская
170
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#Ижевск\n#ИПОПАТ\n#Удмуртия\n#расписание рейсов\n#автобус
Фото: @arzik2
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Этот день в православном календаре назван «родительской субботой».

Ижевск. Удмуртия. Дополнительные рейсы автобусов к Южному и Хохряковскому кладбищам Ижевска отправятся 12 октября. Об этом сообщила пресс-служба ИПОПАТ.

До Хохряковского кладбища можно добраться на маршрутах:
– №320 «9 Января – Ягул»:
06:30 – 09:30 – интервал 20 минут;
09:30 – 16:00 – интервал 20 минут;
16:00 – 19:20 – интервал 20 минут.
– №320к «9 Января – Хохряки»:
08:00 – 13:50 – интервал 20 минут (по мере накопления пассажиров).
Последний рейс от остановки «9 Января» следует в 13:40, от остановки «Хохряки» в 14:06.

До Южного кладбища можно добраться на маршрутах:
– №41к «Южная АС – Южное кладбище»:
07:30 – 14:31 (от кладбища) – интервал 30 минут (по мере накопления пассажиров).

Последний рейс от остановки «Южное кладбище» следует в 14:31.
– №317к «Южная АС – Южное кладбище»:
07:30 – 14:30 – интервал 10 минут (по мере накопления пассажиров).

12:17, 09 октября, 2019
Аграфена Костромская
170
0
#Ижевск\n#ИПОПАТ\n#Удмуртия\n#расписание рейсов\n#автобус

 

 

 


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