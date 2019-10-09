Дополнительные рейсы автобусов к кладбищам Ижевска отправятся 12 октября

Этот день в православном календаре назван «родительской субботой».

Ижевск. Удмуртия. Дополнительные рейсы автобусов к Южному и Хохряковскому кладбищам Ижевска отправятся 12 октября. Об этом сообщила пресс-служба ИПОПАТ.

До Хохряковского кладбища можно добраться на маршрутах:

– №320 «9 Января – Ягул»:

06:30 – 09:30 – интервал 20 минут;

09:30 – 16:00 – интервал 20 минут;

16:00 – 19:20 – интервал 20 минут.

– №320к «9 Января – Хохряки»:

08:00 – 13:50 – интервал 20 минут (по мере накопления пассажиров).

Последний рейс от остановки «9 Января» следует в 13:40, от остановки «Хохряки» в 14:06.



До Южного кладбища можно добраться на маршрутах:

– №41к «Южная АС – Южное кладбище»:

07:30 – 14:31 (от кладбища) – интервал 30 минут (по мере накопления пассажиров).

Последний рейс от остановки «Южное кладбище» следует в 14:31.

– №317к «Южная АС – Южное кладбище»:

07:30 – 14:30 – интервал 10 минут (по мере накопления пассажиров).