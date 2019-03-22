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Удмуртия в минуту: главные новости недели

18:00, 22 марта, 2019
18:00, 22 марта, 2019
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#общество\n#Ижевск\n#общепит\n#транспорт\n#погода\n#видео\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#новости\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Главной новостью этой недели в Ижевске стал проваленный сезон уборки снега. Основной проблемой в вопросе очистки города глава Удмуртии Александр Бречалов назвал отсутствие желания и системы. Кроме того, сказывается недостаток снегоуборочной техники.

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-22.


Горящий автобус:

Пассажирский автобус загорелся на улице Удмуртской в Ижевске в среду, 20 марта. По словам очевидцев, задняя часть автобуса горела открытым пламенем. Восемь пожарных потушили огонь за несколько минут. По факту случившегося следователи проводят проверку.

Месяц без кофе:

Ларёк известной сети кофеен «Кофе Лайк» у бизнес-центра «Медведь» на улице Пушкинской в Ижевске закрыли на 30 суток. Причиной стало отсутствие централизованного водоснабжения и канализации. Жалоба на предприятие общественного питания поступила от городских властей.

Снег с дождем:

Грядущие выходные в Ижевске будут снежно-дождливыми. В субботу осадки ожидаются только местами, в воскресенье - в большинстве районов. Днем столбики термометров будут подниматься до +2, +7 градусов, по ночам – опускаться ниже нуля.

18:00, 22 марта, 2019
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#общество\n#Ижевск\n#общепит\n#транспорт\n#погода\n#видео\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#новости\n#Картина дня

 

 

 


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