Кофейню «Coffee Like» закрыли в Ижевске из-за отсутствия канализации

Жалоба на ларёк у БЦ «Медведь» поступила от городских властей.

Ижевск. Удмуртия. Ларёк известной сети кофеен «Coffee Like» («Кофе Лайк») у БЦ «Медведь» закрыли в Ижевске за нарушение санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Жалоба на предприятие общественного питания поступила от городских властей. Дело в том, что в ларьке не было централизованного водоснабжения и канализации. Это может привести к распространению инфекционных заболеваний или массовому отравлению клиентов.

По факту выявленных нарушений специалисты составили протокол, по решению суда работу ларька приостановили на 30 суток.