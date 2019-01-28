Глава МЧС Удмуртии посоветовал жителям не звонить в 112 при пожарах

О пожаре лучше сообщить по номеру 101.

Ижевск. Удмуртия. Начальник Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Пётр Фомин посоветовал жителям не звонить в 112 при пожарах. По словам руководителя регионального ведомства, это мешает скорейшему реагированию на сообщения.

«112 – это для потерявшихся, а 101 – это немедленное реагирование службы. Когда вы в 112 звоните, вы теряете время. Каждая секунда – это 10 метров горения. Нельзя путать (номера)», - отметил Фомин.

Он подчеркнул, что то же самое касается и вызова полиции, скорой помощи и газовой службы (номера 102, 103 и 104 с сотового телефона).

Напомним, что службу 112 в Удмуртии создали в 2016 году. На реализацию проекта ушло 26 млн рублей - 20 млн предоставил федеральный бюджет, 6 млн рублей – бюджет региона

«Это надо для того, чтобы ускорить процессы начала взаимодействия всех служб при наступлении какой-то ситуации чрезвычайной – либо это пожар, либо это дорожно-транспортное происшествие, либо просто у человека что-то со здоровьем случилось. Чтобы не тратить время, по принципу одного окна всё было сделано», - комментировал при открытии обновленного зала службы занимавший тогда пост исполняющего обязанности зампреда правительства Рафис Касимов.