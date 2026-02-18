Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Дефицит пожарных в МЧС Удмуртии составляет 35%

14:06, 18 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Дефицит пожарных в МЧС Удмуртии составляет 35%
14:06, 18 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
175
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#кадры
Источник фото: ИА «Сусанин»
175
0

Большую нехватку кадров наблюдают лишь в Херсонской области.  

Москва. Дефицит сотрудников в МЧС России по Удмуртии составляет 35%. Об этом пишет «Интерфакс».

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в целом укомплектованность подразделений федеральной противопожарной службы составляет 65,5%. И вопрос оттока кадров в МЧС «является наиболее чувствительным».

В противопожарной службе МЧС России по Удмуртии не хватает 35% специалистов. Нехватку кадров в 30% фиксируют в Тульской области, 27% — в Москве и Магаданской области, 26% — в ДНР, ЛНР и Владимирской области, 20% — в Запорожской области. Самый большой дефицит кадров наблюдают в Херсонской области — более 51%. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:06, 18 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
175
0
#Удмуртия\n#МЧС\n#кадры