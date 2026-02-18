Москва. Дефицит сотрудников в МЧС России по Удмуртии составляет 35%. Об этом пишет «Интерфакс».

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в целом укомплектованность подразделений федеральной противопожарной службы составляет 65,5%. И вопрос оттока кадров в МЧС «является наиболее чувствительным».

В противопожарной службе МЧС России по Удмуртии не хватает 35% специалистов. Нехватку кадров в 30% фиксируют в Тульской области, 27% — в Москве и Магаданской области, 26% — в ДНР, ЛНР и Владимирской области, 20% — в Запорожской области. Самый большой дефицит кадров наблюдают в Херсонской области — более 51%.