Ижевск. Удмуртия. Реки Удмуртии должны начать вскрываться в первой-второй декадах апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

На затороопасных участках рек, где лёд наиболее толстый, проведут ледорезные работы и чернение льда. Это поможет ослабить ледовый покров.

Также, чтобы подготовиться к паводку, в республике с 3 по 15 марта проверяют готовность всей территориальной подсистемы РСЧС, а также готовность структур к действиям в паводкоопасный период. На 11 марта запланированы командно-штабные учения, и уже сейчас задействована сеть стационарных гидропостов для постоянного контроля за обстановкой на реках.

Администрациям муниципальных образований рекомендовали ежедневно контролировать уровень рек и передавать данные в ЕДДС своего района. Также им нужно проверить готовность систем оповещения населения, обойти дома в зонах возможного подтопления, чтобы выявить маломобильных граждан и предусмотреть их заблаговременную эвакуацию в безопасные районы.

В муниципальных образованиях будут подготовлены пункты временного размещения, их вместимость рассчитают по самому худшему сценарию развития событий.

Жителям региона, кто живет в частных домах, рекомендуют очистить свой двор от снега и подготовить насосы. Ценные вещи лучше на время перенести на чердак.