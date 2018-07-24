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Удмуртия в минуту: прорыв нефтепровода и тридцатиградусная жара

18:00, 24 июля, 2018
Диана Ворончихина
18:00, 24 июля, 2018
Диана Ворончихина
282
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#общество\n#Ижевск\n#нефть\n#погода\n#ПДД\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#Зенит Ижевск\n#Картина дня
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Видеообзор самых интересных событий минувшего вторника.

Ижевск. Удмуртия. Вторник, 24 июля, подходит к концу, и «Сусанин» подготовил обзор самых интересных событий минувшего дня.

Удмуртия в минуту: прорыв нефтепровода и тридцатиградусная жара

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Прорыв нефтепровода

На Чутырском месторождении в Удмуртии прорвало нефтепровод. Инцидент произошел во время плановых работ по очистке нефтяной трубы. Специалисты сообщили, что экологии ничего не угрожает.

Деньги из «Зенита»

Из футбольного клуба «Зенит-Ижевск» выводили деньги через подставных лиц. Об этом рассказал руководитель клуба Константин Кайгородов. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Конкурсное производство  

Арбитражный суд Удмуртии принял решение о начале конкурсного производства на заводе «Ижметмаш». Процедура продлится до 16 января 2019 года.

Беспилотники на страже ПДД  

В Удмуртии за нарушителями правил дорожного движения начнут следить беспилотники. На них будет установлена камера и дополнительное оборудование, чтобы наблюдать за водителями.  Пока беспилотники нацелены на фиксацию нарушений правил обгона.

Жара

25 июля в Удмуртию придет жара. По сведениям синоптиков, столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов. По ночам будет прохладно – до плюс 15. При этом осадков не ожидается.

18:00, 24 июля, 2018
Диана Ворончихина
282
0
#общество\n#Ижевск\n#нефть\n#погода\n#ПДД\n#Удмуртия\n#новости\n#погода в Удмуртии\n#Зенит Ижевск\n#Картина дня

 

 

 


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