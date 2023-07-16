Министр спорта Удмуртии и глава ФК «Зенит-Ижевск» обсудят с болельщиками ситуацию вокруг клуба

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт обсуждение ситуации с футбольным клубом «Зенит-Ижевск». Об этом сообщает пресс-служба ФК «Зенит-Ижевск».

16 июля в 12:00 пройдёт встреча министра спорта Удмуртии Дениса Парахина, руководителя ФК «Зенит-Ижевск» Алексея Ширяева с болельщиками. К участию приглашаются все желающие.

Встреча пройдёт на стадионе купол в парке имени Кирова.

Напомним, в 2023 году футбольный клуб «Зенит-Ижевск» не примет участие в Первенстве России. Об этом уведомило министерство спорта Удмуртии.