Министр спорта Удмуртии и глава ФК «Зенит-Ижевск» обсудят с болельщиками ситуацию вокруг клуба

Ранее было объявлено о неучастии команды в Первенстве России.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт обсуждение ситуации с футбольным клубом «Зенит-Ижевск». Об этом сообщает пресс-служба ФК «Зенит-Ижевск».
16 июля в 12:00 пройдёт встреча министра спорта Удмуртии Дениса Парахина, руководителя ФК «Зенит-Ижевск» Алексея Ширяева с болельщиками. К участию приглашаются все желающие.
Встреча пройдёт на стадионе купол в парке имени Кирова.
Напомним, в 2023 году футбольный клуб «Зенит-Ижевск» не примет участие в Первенстве России. Об этом уведомило министерство спорта Удмуртии.