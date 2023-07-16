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Министр спорта Удмуртии и глава ФК «Зенит-Ижевск» обсудят с болельщиками ситуацию вокруг клуба

10:42, 16 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Министр спорта Удмуртии и глава ФК «Зенит-Ижевск» обсудят с болельщиками ситуацию вокруг клуба
10:42, 16 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
821
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск
Фото: ФК «Зенит-Ижевск»
821
0

Ранее было объявлено о неучастии команды в Первенстве России.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт обсуждение ситуации с футбольным клубом «Зенит-Ижевск». Об этом сообщает пресс-служба ФК «Зенит-Ижевск».

16 июля в 12:00 пройдёт встреча министра спорта Удмуртии Дениса Парахина, руководителя ФК «Зенит-Ижевск» Алексея Ширяева с болельщиками. К участию приглашаются все желающие.

Встреча пройдёт на стадионе купол в парке имени Кирова.

Напомним, в 2023 году футбольный клуб «Зенит-Ижевск» не примет участие в Первенстве России. Об этом уведомило министерство спорта Удмуртии.

10:42, 16 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
821
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск