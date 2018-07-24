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Конкурсное производство открыли на «Ижметмаше» по решению суда

11:01, 24 июля, 2018
11:01, 24 июля, 2018
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#бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#кризис\n#Удмуртия\n#завод\n#Татнефть\n#суд
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Управляющим утвержден член ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Рустем Кильдияров.

Ижевск. Удмуртия. Конкурсное производство открыли на заводе «Ижметмаш». Как сообщает Интерфакс, такое решение принял Арбитражный суд Удмуртской Республики.

«Конкурсное производство открыто до 16 января 2019 года, конкурсным управляющим утвержден член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Рустем Кильдияров», - отмечает издание.

«Ижметмаш» - Ижевский завод металлургии и машиностроения – создали в 2012 году на базе производственных мощностей обанкротившегося завода «Буммаш». На заводе производят запчасти и оборудование для нефтегазового комплекса.

В январе суд ввел на предприятии процедуру наблюдения. 13 марта глава Удмуртии Александр Бречалов и руководство компании «Татнефть», которой принадлежит завод в Ижевске, подписали дорожную карту о совместной работе по поиску инвесторов и заказчиков для предприятия

В середине мая сообщалось, что «Ижметмаш» может вновь запустить производство.

«Сегодня с уверенностью можно сказать - созданы все предпосылки для успешного перезапуска АО «Ижметмаш». Сохранены рабочие места, начато производство в ряде цехов, есть устойчивый интерес заказчиков к продукции предприятия. Потенциальный портфель заказов, который был определен правительством, составляет около 2 млрд рублей», — заверял первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

Однако планировалось, что работать по потенциальным заказам будет новое юридическое лицо.

11:01, 24 июля, 2018
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#бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#кризис\n#Удмуртия\n#завод\n#Татнефть\n#суд

 

 

 


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