Беспилотники будут следить за нарушителями на дорогах Удмуртии

Пока аппараты нацелены на фиксацию нарушений правил обгона.

Ижевск. Удмуртия. 10 беспилотники с камерами будут следить за нарушителями на дорогах Удмуртии. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, аппараты планируется применять на загородных трассах.

«На беспилотный летательный аппарат самолетного типа установлена камера с дополнительным оборудованием, которое позволяет удерживать цель в центре экрана, следить за ней и двигать аппарат вслед за нарушителем», - отмечают в Госавтоинспекции.

Пока беспилотники нацелены на фиксацию нарушений правил обгона. Если аппарат «заметит» нарушителя, он запишет маневр на видео и «сопроводит» автомобиль до ближайшего экипажа ДПС.

«Все аппараты принадлежат партнерской организации, которая занимается производством и эксплуатацией данного оборудования. За счет средств федерального либо муниципального бюджета ни один аппарат приобретен не был, на балансе ни в ГИБДД, ни в МВД не состоят», - говорится в сообщении.

При помощи аппаратов дорожные полицейские уже зарегистрировали 12 нарушений.