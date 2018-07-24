Руководитель ижевского «Зенита» рассказал о выводе денег из клуба через подставные фирмы

По словам Константина Кайгородова, сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель футбольного клуба «Зенит-Ижевск» Константин Кайгородов рассказал о выводе денег из клуба через подставные фирмы. По его словам, сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы, сообщает sportur.ru.

«В ходе проверки были выявлены прямые факты вывода денежных средств из клуба через подставные фирмы. Сейчас этим занимаются правоохранительные органы. Надеюсь, что справедливость восторжествует, ущерб будет возмещен, а виновные наказаны», - рассказал Кайгородов.

По его словам, финансовые утечки и «невнятные схемы» прежнего руководства удалось выявить в том числе за счет проведенного аудита.

Константин Кайгородов также отметил, что перед сезоном 2018/19 годов команда находилась на грани банкротства и потери профессионального статуса.

«Некомпетентные функционеры за несколько последних лет довели клуб до банкротства», - сказал Кайгородов, уточнив, что кредиторская задолженность на начало 2018 года составляла около 30 млн рублей.

«Две трети составляла сумма за невыполнение контрактных обязательств перед футболистами, причем Удмуртская Республика в лице регионального Министерства спорта, являясь учредителем учреждения, свои обязательства по выделению бюджетных средств на деятельность клуба выполнила в полном объеме», - сказал Кайгородов.

Отметим, что в это межсезонье коллектив покинул главный тренер Игорь Меньщиков, который на данный момент работает в структуре волгоградского «Ротора». В одном из интервью экс-наставник «Зенита» сообщил, что перед командой в последние годы не ставилась задача выхода в дивизион рангом выше, так как ижевчане испытывали трудности с бюджетом.