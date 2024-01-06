Астропрогноз: что звёзды сулят Ижевску в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. Президент ижевской Школы универсальной астрологии Сандра Антониа Салинес подготовила астрологический прогноз для Ижевска на 2024 год.

Астролог считает, что новый год для города будет непростым. На городе лежит высокая ответственность и ему придется выполнить все обязательства.

«Судя по гороскопу, военные действия в мире продолжатся, и город будет косвенно вовлечен в них. В основном, это будет касаться военного производства и сельского хозяйства», — отмечает Сандра Антониа Салинес.

Благодаря этому трудному периоду у Ижевска откроются неограниченные перспективы в развитии производства. Работа в техническом производстве, автомобильном строительстве и сельском хозяйстве привлечет много денег. Также возможны существенные усовершенствования и научные открытия в сфере производства тяжелой промышленности. Все это поспособствует общему прогрессу города и республики, в результате чего изменятся порядки, экономическая и политическая системы.

Помимо этого поменяется идеология, появятся новые постулаты, на которые станет ориентироваться новое поколение жителей. Астролог считает, что может нарушиться привычный жизненный ритм, энергетика станет более агрессивной, интенсивной и требовательной.

В 2024 году власть будет меньше уделять внимание развлекательным мероприятиям и больше — работе на предприятиях.

«Серьезность и ответственность, долг перед родиной, патриотизм не дадут развивать новые направления», — комментирует Сандра Антониа Салинес.

В конце 2024 года могут произойти события, связанные с властными структурами. Внешняя политика также будет подталкивать к переделу мира, власти, влияния. Гороскоп показывает, что в Ижевске появится атмосфера бунта и несогласия с существующим положением дел. В городе, как и во всем мире, возникнет потребность в изменении порядка.

Ижевск должен будет налаживать отношения с единомышленниками, коллегами и партнерами, а также выполнять данные ранее обещания. Всё это будет работать на будущее и перспективу. Связи с иностранными партнерами продолжат укрепляться.

По мнению астролога, горожане станут больше интересоваться повышением профессионализма и грамотности.

Благодаря развитию тяжелой и военной промышленности Ижевск получит много прибыли. Удача и успех весь год будут сопровождать местных предпринимателей, а заключенные договора станут успешны. Но, несмотря на это, звёзды не рекомендуют доверять соратникам и партнерам на 100%, потому что они могут наслать неприятностей и превратиться во врагов.

Напомним, что Сандра Антониа Салинес также составила прогноз на 2024 год по китайскому календарю и гороскоп по знакам зодиака.