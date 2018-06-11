Свидетельства на улучшение жилищных условий на селе выдали в Удмуртии

За 14 лет программы улучшили жилищные условия почти 13 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Свидетельства на социальные выплаты вручили в Минсельхозе Удмуртской Республики. Как сообщает пресс-служба министерства, это сделано в рамках реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Участники программы - семьи и молодые специалисты, проживающие и работающие в сельской местности. В 2018 году социальные выплаты получат 196 очередников на жильё, в том числе 112 молодых специалистов из 21 района Удмуртии.

«Вы - будущее нашего агропромышленного комплекса. Сегодня, к сожалению, сельский труд по многим причинам не самый популярный. Но несмотря ни на какие проблемы, работник сельского хозяйства - наидостойнейший человек. Потому что в его жизни очень много препятствий, которые он преодолевает. Я рада, что вы есть. Надеюсь, что ваша работа в сельском хозяйстве непременно будет оценена по достоинству. Будет максимально творческой и успешной», - сказала обладателям новых жилищных сертификатов министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова.

Отмечается, что в результате свои жилищные условия улучшат более 800 человек - членов семей-получателей. Средняя стоимость сертификата для молодых специалистов составила 642,5 тыс. рублей при стоимости одного кв. м - 16,8 тыс. рублей. Для граждан, живущих на селе - 354,5 тыс. рублей. Первым компенсируется 70% от суммы строительства (приобретения) дома, вторым - 35%. В 2018 году на эти цели выделено 101 млн рублей.

По данным Минсельхоза Удмуртии, всего за 14 лет реализации программы на территории республики на улучшение жилищных условий селян направлено 1 млрд 358 млн рублей и построено 188 тыс. кв. м жилья. С помощью государства улучшили жилищные условия с членами семей 12 900 человек.