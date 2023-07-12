Сотрудники IT-компании в Удмуртии получили льготные жилищные кредиты на сумму более 840 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вырос объем льготных жилищных кредитов, полученных сотрудниками IT-компании. Только за 6 месяцев 2023 года количество таких займов более чем в полтора раза превысило показатели 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, предоставление льготных кредитов на приобретение жилья сотрудникам IT-отрасли является одной из форм ее поддержки и насыщения кадрами. Такая задача поставлена в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

По данным оператора программы Дом.РФ, в Удмуртии за 6 месяцев 2023 года сотрудникам организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, выдали 168 кредитов с пониженной процентной ставкой на общую сумму 840,58 млн рублей. За прошлый год в Удмуртии выдано 103 таких льготных займа на сумму 541,01 млн рублей.

«Наша работа ориентирована на то, чтобы создавать комфортные условия не только для работы IT-компаний, но для жизни их сотрудников. IT-ипотека не только позволяет решить жилищный вопрос, но и помогает удержать кадры в регионе. Недавно портал SuperJob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов. ИжГТУ в этом перечне занял 14 место, значительно улучшив свои позиции. Более того, 80% выпускников нашего технического вуза остались работать в Ижевске – это очень важный показатель. Добавлю, что за январь-апрель средняя зарплата в IT-отрасли региона составляет более 81 тыс. рублей», – прокомментировал министр цифрового развития Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

Максимальная ставка по IT-ипотеке не превышает 5% годовых, первоначальный взнос – 15% от размера кредита. Предельная сумма субсидируемого государством займа для жителей регионов с населением более 1 млн человек составляет 18 млн рублей, для остальных – 9 млн рублей.

Займы на льготных условиях могут получить граждане в возрасте до 50 лет включительно, работающие в аккредитованной IT-компании. Также соискателю необходимо подтвердить, что его средняя зарплата за последние 3 месяца была больше 70 тыс. рублей до вычета налогов.

Отметим, Удмуртия входит в пятерку регионов–лидеров России по количеству и объему выданной IT-ипотеки на тысячу населения.

Подробную информацию об условиях кредитования можно найти на портале «Госуслуги».