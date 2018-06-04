Профессура Удмуртского госуниверситета проведёт экскурсии по Ижевску

Мероприятия посвящены истории и природе города.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский госуниверситет начал новый проект «Прогулка с профессором». Как сообщила пресс-служба вуза, в ходе экскурсий жители Удмуртии ближе познакомятся с жизнью и историей Ижевска.

На июнь 2018 года запланировано семь мероприятий:

- 5 июня в 10:00 начнется экскурсия «Управление обустройством городской среды».

- 6 июня в 10:00 начнется встреча «Литературный Ижевск».

- 8 июня в 10:00 пройдет экскурсия, посвященная природе.

- 15 июня в 10:00 расскажут о грибах и лишайниках, как информаторах экологического состояния природной среды.

- 18 июня в 11:00 профессора с экскурсантами пройдут по улицам старого Ижевска.

- 20 июня в 10:00 пройдет экскурсия «Ижевск: история и география».

- 22 июня в 10:00 - «Ижевск на карте истории и культуры».

Экскурсии проводятся по предварительной записи. Справки по телефону: 91-62-50.