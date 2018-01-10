Блокчейн технологии в Удмуртии, реформа в Росгвардии и наводнение в Калифорнии: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции начинают день с рубрики, в которой рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире минувшей ночью и поздним вечером.

Блокчейн технологии в Удмуртии:

Накануне, 10 января, на Экспертном совете по цифровой экономике при Комитете Госдумы по экономической политике первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин представил проект развития блокчейн технологий в регионе. В рамках проекта было предложено сделать республику и ТОСЭР Сарапул пилотной территорией по внедрению законодательства в области блокчейн технологий в России, а также снять административные барьеры для ICO, блокчейн проектов и криптовалют на территории Удмуртии.

Помимо этого, Свинин предложил определенный подход «мягкого регулирования» сферы блокчейн технологий, который будет заключаться в определенных поправках, нормативных актах ФНС, Минфина, Росфинмониторинга и ЦБ России вместо разработки отдельного закона.

«Экспертный совет поддержал наши предложения, спасибо Д. В. Сазонову за продвижение наших идей. Идём дальше - начинаем переговоры с федеральными органами власти по внесению необходимых поправок», - написал на своей странице Александр Свинин.

Alexander Svinin Сегодня на Экспертном совете по цифровой экономике при Комитете Государственной Думы по экономической политике представил проект развития блокчейн технологий в Удмуртии. В рамках проекта мы...

Реформа спецподразделений Росгвардии:

СМИ сообщили о грядущей реформе спецподразделений Росгвардии. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на «Известия», под общим командованием объединятся СОБР, ОМОН, войсковые отряды разведчиков и спецназ.

«Новые управления будут организованы по территориальному принципу и отвечать за определенные регионы страны. Замыкаться УСпН будут непосредственно на руководство Росгвардии, а точнее - на Главное управление Сил специального назначения ФСВНГ, сформированное весной прошлого года. Помимо силовых подразделений в УСпН планируется включить авиацию: авиаотряды специального назначения, которые ранее были переданы ведомству из МВД», - говорится в публикации со ссылкой на ведомство.

В Федеральной службе войск национальной гвардии также отметили, что «все изменения рассчитаны на повышение эффективности силовой составляющей Росгвардии».

Последствия наводнения:

По меньшей мере 13 человек погибли в результате вызванных проливными дождями наводнении и оползней в южной части американского штата Калифорния. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

«Власти сообщают, что число погибших в результате наводнений в южной части Калифорнии выросло до 13», — пишет агентство в Твиттере.