Удмуртия в минуту: главные новости недели

Информационные итоги минувших пяти дней от информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Перед тем, как в полной мере насладиться вечером пятницы, 22 декабря, корреспонденты информагентства «Сусанин» предлагают вспомнить о главных новостях недели.

Проверка в роддоме:

В сарапульском роддоме проведут служебную проверку. Специалисты дадут оценку действиям главврача учреждения и состоянию медицинского оборудования. Напомним, ранее в роддоме скончались две пациентки.

Награда:

Главу Ижевска Юрия Тюрина наградили медалью «За спасение погибающих на водах». Градоначальник спас тонущего пожилого мужчину на пляже в Турции. Произошло это минувшим летом.

Продление ареста:

Следствие попросило продлить домашний арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Напомним, его обвиняют в получении взятки в размере 140 млн рублей. Задержали Соловьева в апреле этого года.

Назначение:

В Удмуртии назначили гендиректора корпорации развития республики. Пост занял Дмитрий Генералов. Распоряжение подписала глава регионального Минимущества.

Обновление аэропорта:

Аэропорт в Ижевске нужно обновить до 2021 года. Такого мнения придерживается глава Удмуртии Александр Бречалов. Проект реконструкции планируется разработать в следующем году.