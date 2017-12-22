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      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      18:00, 22 декабря, 2017
      18:00, 22 декабря, 2017
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      #общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#награды\n#авиация\n#Удмуртия\n#новости\n#аэропорт\n#арест\n#Юрий Тюрин
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      Информационные итоги минувших пяти дней от информагентства «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Перед тем, как в полной мере насладиться вечером пятницы, 22 декабря, корреспонденты информагентства «Сусанин» предлагают вспомнить о главных новостях недели.

       

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

       

       

      Проверка в роддоме:

      В сарапульском роддоме проведут служебную проверку. Специалисты дадут оценку действиям главврача учреждения и состоянию медицинского оборудования. Напомним, ранее в роддоме скончались две пациентки.

      Награда:

      Главу Ижевска Юрия Тюрина наградили медалью «За спасение погибающих на водах». Градоначальник спас тонущего пожилого мужчину на пляже в Турции. Произошло это минувшим летом.

      Продление ареста:

      Следствие попросило продлить домашний арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Напомним, его обвиняют в получении взятки в размере 140 млн рублей. Задержали Соловьева в апреле этого года.

      Назначение:

      В Удмуртии назначили гендиректора корпорации развития республики. Пост занял Дмитрий Генералов. Распоряжение подписала глава регионального Минимущества.

      Обновление аэропорта:

      Аэропорт в Ижевске нужно обновить до 2021 года. Такого мнения придерживается глава Удмуртии Александр Бречалов. Проект реконструкции планируется разработать в следующем году.

      18:00, 22 декабря, 2017
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      #общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#награды\n#авиация\n#Удмуртия\n#новости\n#аэропорт\n#арест\n#Юрий Тюрин

       

       

       

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