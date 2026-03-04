Ижевск. Удмуртия. 4 марта в аэропорту Ижевска, как и в Казани, Нижнекамске, Чебоксарах и Ульяновске, произошли задержки рейсов в связи с ограничениями использования воздушного пространства. Причиной ограничений стала угроза атаки БПЛА.

Как сообщили в приволжской транспортной прокуратуре, в воздушных гаванях проводятся проверки соблюдения прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейса.