В аэропорту Ижевска задерживаются рейсы из-за закрытия воздушного пространства

09:23, 04 марта, 2026
В аэропорту Ижевска задерживаются рейсы из-за закрытия воздушного пространства
#Ижевск
#Удмуртия
#аэропорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Ижевск. Удмуртия. 4 марта в аэропорту Ижевска, как и в Казани, Нижнекамске, Чебоксарах и Ульяновске, произошли задержки рейсов в связи с ограничениями использования воздушного пространства. Причиной ограничений стала угроза атаки БПЛА.

Как сообщили в приволжской транспортной прокуратуре, в воздушных гаванях проводятся проверки соблюдения прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейса.

#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт