Глава Удмуртии: максимум до 2021 года у нас должен быть новый современный аэропорт

Об этом Александр Бречалов рассказал на встрече с жителями и бизнесменами Сарапула.

Сарапул. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о том, что максимум до 2021 года в регионе должен быть обновлен аэропорт. Об этом руководитель республики заявил в пятницу, 22 декабря, на встрече с жителями Сарапула.

«Мы так или иначе будем ремонтировать аэропорт. В 2018 году мы будем проектироваться, и в 2019/20, максимум до 2021 года, у нас должен быть новый современный аэропорт. Это один из ключевых моментов для принятия решений. Меня многие убеждали в самом начале, мол, кто поедет в Удмуртию, когда есть Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владимир, Суздаль и Казань. Меня убеждали, что у них все лучше, а у нас все хуже», - сказал Александр Бречалов.

Он также привел пример проведения лыжного марафона имени Кулаковой, как образец привлечения туристов в республику. По словам главы Удмуртии, на него уже заявилось рекордное количество участников.

«Знаете, что сейчас происходит с марафоном имени Кулаковой? Мы рекорд поставили по регистрациям. Нам не хватает 6 рейсов, чтобы удовлетворить запрос. Мы решаем вопрос по дополнительному рейсу, чтобы те, кто хотят к нам прилететь, смогли купить билет. Это рекорд по регистрациям на мероприятия подобного формата», - сказал Бречалов.