На время ремонта дороги до Ижевского аэропорта у деревни Кабаниха сделали две временные остановки

17:56, 19 марта, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#дороги Удмуртии\n#аэропорт\n#остановки
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
С 20 марта здесь смогут высаживать пассажиров автобусы, следующие через населенный пункт.

Ижевск. Удмуртия. На трассе Ижевск – Аэропорт, у деревни Кабаниха, дорожники обустроили две временные остановки для автобусов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Остановки появились по просьбам жителей Ижевска и Завьяловского района. С 20 марта здесь смогут высаживать пассажиров маршруты, которые следуют через населённый пункт.

Подрядчик сработал быстро, отметил заместитель начальника «Управтодора» Азамат Габдрахманов. Подготовили площадки, согласовали с ГИБДД пешеходный переход и установили знаки. Водителей просят быть внимательнее на этом участке.

«Это временные объекты, поскольку через несколько месяцев здесь также начнутся дорожные работы и этот участок старой трассы Ижевск – Аэропорт будет закрыт и демонтирован», — объяснил Габдрахманов.

В Кабанихе есть родник, куда многие ездят за водой. Но после того как старую трассу перекрыли, выходить здесь стало опасно — дорога узкая, машин много. Поэтому было важно сделать остановку на этом участке.

«Мы передали просьбы наших пассажиров в «Управтодор» и сегодня ждем, когда они завершат все работы и автобусы смогут здесь останавливаться», — рассказал директор «АвтоТранс+» Александр Литвинов.

Сейчас на площадках заканчивают ставить павильоны. Кроме того, специалисты регионального «Управтодора» ищут возможность сделать временные остановки и на новой объездной дороге, которую начнут строить во втором квартале 2026 года.

