В роддоме Сарапула, где погибли роженицы, проведут служебную проверку

Жители жалуются на действия нового главврача.

Сарапул. Удмуртия. В роддоме Сарапула проведут служебную проверку. Жители жалуются на действия нового главврача, сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в прямом эфире ИА «Удмуртия».

«Мы разбираемся в этой ситуации. Соответственно, будет задача поставлена Минздраву республики, будет проведена служебная проверка и во вторник комиссия начнет работать на месте», - рассказал руководитель региона.

Напомним, в 2016 году в Сарапуле состялся суд над двумя врачами роддома. Следователи предполагают, что по их вине в июне 2013 года погибла Алена Шувалова. Женщина скончалась после кесарева сечения. Также в феврале 2016 года в медучреждении скончалась еще одна пациентка. 35-летняя женщина поступила в роддом в плановом порядке.

Главврача Сарапульского межрайонного родильного дома после смерти рожениц уволили.