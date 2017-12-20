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      Следствие попросило продлить домашний арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

      13:29, 20 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      13:29, 20 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
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      0
      #коррупция\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#задержание Александра Соловьева
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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      Заседание по делу пройдет в понедельник, 25 декабря.

      Москва. В суд поступило ходатайство органов следствия о продлении домашнего ареста бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева до 4 апреля 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юноны Царевой.

      «В Басманный суд Москвы поступило ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Соловьева до 4 апреля 2018 года», - сказала Царева.

      Заседание по делу Александра Соловьева назначено на 25 декабря в 9:30.

      Напомним, что Соловьева задержали 4 апреля по подозрению в получении взятки. Его доставили в Москву, и в тот же день Басманный суд заключил бывшего руководителя Удмуртии под стражу.

      В начале августа Соловьева перевели из СИЗО под домашний арест.

      13:29, 20 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      1250
      0
      #коррупция\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#задержание Александра Соловьева

       

       

       

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