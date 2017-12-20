Следствие попросило продлить домашний арест экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

Заседание по делу пройдет в понедельник, 25 декабря.

Москва. В суд поступило ходатайство органов следствия о продлении домашнего ареста бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева до 4 апреля 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юноны Царевой.

«В Басманный суд Москвы поступило ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Соловьева до 4 апреля 2018 года», - сказала Царева.

Заседание по делу Александра Соловьева назначено на 25 декабря в 9:30.

Напомним, что Соловьева задержали 4 апреля по подозрению в получении взятки. Его доставили в Москву, и в тот же день Басманный суд заключил бывшего руководителя Удмуртии под стражу.

В начале августа Соловьева перевели из СИЗО под домашний арест.