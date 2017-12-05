Студенты из Ижевска разработали мобильное приложение для абитуриентов

Команда ProScills заняла первое место на форуме IT-разработчиков.

Ижевск. Удмуртия. Студенты ижевского государственного технического университета имени Калашникова и ижевского Международного Восточно-Европейского университета разработали мобильное приложение для поступающих в ВУЗы. Команда стала лучшей на Хакатоне среди «айтишников» Ижевска, сообщают организаторы.

Новое приложение позволяет абитуриентам выбирать университет и специальность исходя из проходного балла за экзамены и трудоустройства выпускников.

Напомним, Хакатон проходил в рамках III Всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации». Ребятам за 24 часа предстояло разработать и реализовать собственный проект.

В рамках форума команды также придумали: систему, рекомендующую, какие медицинские препараты необходимо заказывать в медучреждениях, систему для поиска ключевых слов в звонках и наушники с искусственным интеллектом.