В форуме могут принять участие IT-компании, программисты и «айтишники» столицы.
Ижевск. Удмуртия. Хакатон по открытым данным пройдёт в Ижевске 2 и 3 декабря. В форуме могут принять участие IT-компании, программисты и «айтишники» столицы Удмуртии, сообщают организаторы в официальной группе в соцсети Вконтакте.
Хакатон пройдет в рамках III Всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации». Для участия в конкурсе программистам за 24 часа предстоит разработать и реализовать собственный проект. Лучшие работы рекомендуют во 2 тур конкурса без отбора.
Для участия в хакатоне нужно предварительно зарегистрироваться.
Программа мероприятия:
2 декабря:
-09:30 регистрация участников
-10:00 открытие Хакатона
-10:30 – 12:00 образовательный блок
-12:00 – 13:00 подготовительный блок
-13:00 старт Хакатона
3 декабря:
-14:00 – 16:00 защита проектов
-16:00 – подведение итогов
Все участники должны иметь при себе ноутбук.
Наша справка:
Хакатон – форум, во время которого специалисты из разных областей программного обеспечения работают над решением определённой проблемы.
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