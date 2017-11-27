В форуме могут принять участие IT-компании, программисты и «айтишники» столицы.

Ижевск. Удмуртия. Хакатон по открытым данным пройдёт в Ижевске 2 и 3 декабря. В форуме могут принять участие IT-компании, программисты и «айтишники» столицы Удмуртии, сообщают организаторы в официальной группе в соцсети Вконтакте.

Хакатон пройдет в рамках III Всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации». Для участия в конкурсе программистам за 24 часа предстоит разработать и реализовать собственный проект. Лучшие работы рекомендуют во 2 тур конкурса без отбора.

Для участия в хакатоне нужно предварительно зарегистрироваться.

Программа мероприятия:

2 декабря:

-09:30 регистрация участников

-10:00 открытие Хакатона

-10:30 – 12:00 образовательный блок

-12:00 – 13:00 подготовительный блок

-13:00 старт Хакатона

3 декабря:

-14:00 – 16:00 защита проектов

-16:00 – подведение итогов

Все участники должны иметь при себе ноутбук.

Наша справка:

Хакатон – форум, во время которого специалисты из разных областей программного обеспечения работают над решением определённой проблемы.

Открытые данные — это информация, систематически раскрываемая органами власти.