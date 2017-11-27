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      Хакатон по открытым данным пройдёт в Ижевске

      09:00, 27 ноября, 2017
      09:00, 27 ноября, 2017
      467
      0
      #Ижевск\n#форум\n#конкурс\n#Удмуртия\n#проекты\n#программирование\n#программное обеспечение
      Фото: vk.com/opendatacontest
      467
      0

      В форуме могут принять участие IT-компании, программисты и «айтишники» столицы.

      Ижевск. Удмуртия. Хакатон по открытым данным пройдёт в Ижевске 2 и 3 декабря. В форуме могут принять участие IT-компании, программисты и «айтишники» столицы Удмуртии, сообщают организаторы в официальной группе в соцсети Вконтакте.

      Хакатон пройдет в рамках III Всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации». Для участия в конкурсе программистам за 24 часа предстоит разработать и реализовать собственный проект. Лучшие работы рекомендуют во 2 тур конкурса без отбора.

      Для участия в хакатоне нужно предварительно зарегистрироваться.

      Программа мероприятия:

      2 декабря:

      -09:30 регистрация участников

      -10:00 открытие Хакатона

      -10:30 – 12:00 образовательный блок

      -12:00 – 13:00 подготовительный блок

      -13:00 старт Хакатона

      3 декабря:

      -14:00 – 16:00 защита проектов

      -16:00 – подведение итогов

      Все участники должны иметь при себе ноутбук.

      Наша справка:

      Хакатон – форум, во время которого специалисты из разных областей программного обеспечения работают над решением определённой проблемы.

      Открытые данные — это информация, систематически раскрываемая органами власти.

      09:00, 27 ноября, 2017
      467
      0
      #Ижевск\n#форум\n#конкурс\n#Удмуртия\n#проекты\n#программирование\n#программное обеспечение

       

       

       

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