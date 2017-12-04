  • $ 58.52 ↓
  • € 69.75 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия в минуту: изменения в правительстве Удмуртии и отставка директора ХК «Ижсталь»

      17:50, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      17:50, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      240
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Кизнер\n#Минприроды\n#хоккей\n#Михаил Бабич\n#Удмуртия\n#Минспорттуризма Удмуртии
      Фото: ИА "Сусанин"
      240
      0

      Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего.

      Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили традиционный вечерний видеообзор самых важных и интересных событий региона.

      Удмуртия в минуту: Александр Бречалов в прямом эфире и обследование обрушенного дома

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

      Министр спорта:

      Министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии назначена автогонщица Наталья Гольцова. Глава республики Александр Бречалов объявил об этом в прямом видео-эфире Сусанина.

      Отставка исполняющего обязанности:

      Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Александр Нестеров покинет свой пост. Александр Бречалов отметил, что у него нет претензий к бывшему министру.

      Изменения в «Ижстали»:

      Директор хоккейного клуба Ижсталь Сергей Моисеев покинул свой пост. Заявление об уходе по собственному желанию написал после критики главы Удмуртии, прозвучавшей в прямом видео-эфире Сусанина. 

      Пороху понюхали:

      Полпред президента России в ПФО Михаил Бабич сообщил, что речи о переводе производства Казанского порохового завода в Кизнер пока не идет. Власти рассматривают множество вариантов дальнейшего использования объекта.

      Экспертиза дома:

      Научно-исследовательский центр «Строительство» выдал экспертное заключение по состоянию конструкций обрушенного дома по адресу Удмуртская, 261. Эксперты предлагают разобрать только наиболее пострадавший подъезд, а остальные подъезды дома можно отремонтировать.

      17:50, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      240
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Кизнер\n#Минприроды\n#хоккей\n#Михаил Бабич\n#Удмуртия\n#Минспорттуризма Удмуртии

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова

      09:21
      6774

      Ижевчанка, заказавшая в интернет-магазине телефон, получила кусок ДСП

      4109
      15:17, 30 ноября, 2017

      В Сарапуле нашли пропавшую 15-летнюю школьницу

      4004
      13:50, 27 ноября, 2017

      Пять пожаров произошло в Удмуртии за сутки

      3990
      14:21, 03 декабря, 2017

      В Ижевске на улице Пойма насмерть сбили пешехода

      3651
      13:25, 30 ноября, 2017

      МТС приготовила сказочное предложение к Новому году

      17:55, 30 ноября, 2017
      2327

      Александр Масляков покинул «Планету КВН»

      1598
      19:17, 01 декабря, 2017

      Медведев пообещал индексацию пенсий на месяц раньше

      1357
      16:53, 30 ноября, 2017

      Олега Табакова доставили в реанимацию

      996
      19:03, 27 ноября, 2017

      Верховный суд России разрешил подавать иски против соседей, курящих на балконе

      942
      17:22, 29 ноября, 2017

      Эксперты выбрали пять лучших эконом-смартфонов

      15:34, 03 декабря, 2017
      1084

      Хакеры опубликовали в сети отрывки из фильма «Мстители: Война бесконечности»

      710
      13:53, 27 ноября, 2017

      Украинец взорвал 2 гранаты во время суда

      708
      17:35, 30 ноября, 2017

      Учёные выяснили, как на собак влияет улыбка человека

      674
      15:54, 02 декабря, 2017

      Корону «Мисс Вселенная-2017» завоевала девушка из ЮАР

      642
      11:30, 27 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: Александр Бречалов в прямом эфире и обследование обрушенного дома

      LIVE: Утро Сусанина 4 декабря 2017 с Александром Бречаловым

      LIVE: Брифинг Александра Бречалова по ситуации с рухнувшим в Ижевске домом

      02 декабря, 2017