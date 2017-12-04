Удмуртия в минуту: изменения в правительстве Удмуртии и отставка директора ХК «Ижсталь»

Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего.
Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили традиционный вечерний видеообзор самых важных и интересных событий региона.
Удмуртия в минуту: Александр Бречалов в прямом эфире и обследование обрушенного дома
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Министр спорта:
Министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии назначена автогонщица Наталья Гольцова. Глава республики Александр Бречалов объявил об этом в прямом видео-эфире Сусанина.
Отставка исполняющего обязанности:
Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Александр Нестеров покинет свой пост. Александр Бречалов отметил, что у него нет претензий к бывшему министру.
Изменения в «Ижстали»:
Директор хоккейного клуба Ижсталь Сергей Моисеев покинул свой пост. Заявление об уходе по собственному желанию написал после критики главы Удмуртии, прозвучавшей в прямом видео-эфире Сусанина.
Пороху понюхали:
Полпред президента России в ПФО Михаил Бабич сообщил, что речи о переводе производства Казанского порохового завода в Кизнер пока не идет. Власти рассматривают множество вариантов дальнейшего использования объекта.
Экспертиза дома:
Научно-исследовательский центр «Строительство» выдал экспертное заключение по состоянию конструкций обрушенного дома по адресу Удмуртская, 261. Эксперты предлагают разобрать только наиболее пострадавший подъезд, а остальные подъезды дома можно отремонтировать.