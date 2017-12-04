И.о. министра природных ресурсов Удмуртии покинет свой пост

Александр Нестеров возглавлял ведомство три года.

Ижевск. Удмуртия. И.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Александр Нестеров покинет свой пост. Об этом корреспондентам информагентства «Сусанин» рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

По его словам, Нестеров написал заявление по собственному желанию, никаких претензий со стороны руководства региона к нему нет. Также Бречалов не исключил, что сотрудничество с Нестеровым будет продолжено «в другом качестве».

Напомним, Александр Нестеров возглавил природное министерство в октябре 2014 года, сменив на этом посту Михаила Кургузкина.

Напомним, с 1 января 2018 года в состав Минприроды Удмуртии войдет министерство лесного хозяйства.