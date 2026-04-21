Промышленный парк для малотоннажной химии создадут в удмуртском Кизнере

16:35, 21 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Кизнер\n#химия
Площадка станет одним из объектов нового нацпроекта «Химия».

Кизнер. Удмуртия. В поселке Кизнер появится промышленный парк с упором на производство малотоннажной химии. Об этом в ходе доклада в Госсовете Удмуртии сообщил премьер-министр республики Роман Ефимов.

«Вместе с РОСНАНО в Кизнере будем создавать промышленный парк с упором на производство малотоннажной химии». — сказал председатель правительства республики.

Он подчеркнул, что эта площадка является одним из объектов входа в новый национальный проект «Химия».

Отметим, что малотоннажная химия представляет собой выпуск химических соединений и завершённого производства в сравнительно небольших количествах.  К таким веществам, например, относятся: химические средства защиты растений (пестициды, гербициды); реагенты для нефтедобычи (ингибиторы коррозии, деэмульгаторы); катализаторы и ингибиторы (для нефтехимии, полимеров); поверхностно-активные вещества – для моющих средств, косметики.

