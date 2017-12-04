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      Администрация Ижевска опубликовала результаты федеральной экспертизы рухнувшего дома

      17:07, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      17:07, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      550
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минстрой Удмуртии\n#происшествие\n#Юрий Тюрин\n#Минстрой\n#Александр Бречалов
      Фото: ИА "Сусанин"
      550
      0

      Специалисты научно исследовательского центра «Строительство» в рамках работ провели обследование фундаментов, наружных и внутренних стеновых панелей, перегородок, железобетонных плит перекрытий, лестниц, сборных железобетонных лифтовых шахт, несущих конструкций крыши, а также ограждающих конструкций окон и дверей.

      Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска опубликовала результаты федеральной экспертизы рухнувшего дома. Согласно документу, специалисты научно исследовательского центра «Строительство» в рамках работ провели обследование фундаментов, наружных и внутренних стеновых панелей, перегородок, железобетонных плит перекрытий, лестниц, сборных железобетонных лифтовых шахт, несущих конструкций крыши, а также ограждающих конструкций окон и дверей.

      Как уже говорил ранее в ходе брифинга глава Удмуртии Александр Бречалов, пятый подъезд дома признан аварийным – его следует демонтировать.

      «В целом, техническое состояние строительных конструкций 5 секции признано аварийным, требующее демонтажа конструкций», - говорится в тексте заключения.

      Подъезды с первого по третий признаны специалистами работоспособными, а четвертый и шестой подъезды ограничено работоспособными.

      Также общей рекомендацией для выполнения дальнейших работ является необходимость ведения мониторинга за состоянием конструкций жилого дома.

      Напомним, что взрыв и обрушение дома произошло в Ижевске 9 ноября. Жертвами трагедии стали 7 человек.

      Взрыв в жилом доме Ижевска: хронология событий с 9 по 13 ноября

      Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители, в сопровождении которых жильцы могут попасть в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. Ижевск. Удмуртия. 9 ноября в Ижевске в результате взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного жилого дома на улице Удмуртской. В результате трагедии были полностью разрушены восемь 3-комнатных квартир, в которых были прописаны 28 человек.

      17:07, 04 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      550
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минстрой Удмуртии\n#происшествие\n#Юрий Тюрин\n#Минстрой\n#Александр Бречалов

       

       

       

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