Специалисты научно исследовательского центра «Строительство» в рамках работ провели обследование фундаментов, наружных и внутренних стеновых панелей, перегородок, железобетонных плит перекрытий, лестниц, сборных железобетонных лифтовых шахт, несущих конструкций крыши, а также ограждающих конструкций окон и дверей.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска опубликовала результаты федеральной экспертизы рухнувшего дома. Согласно документу, специалисты научно исследовательского центра «Строительство» в рамках работ провели обследование фундаментов, наружных и внутренних стеновых панелей, перегородок, железобетонных плит перекрытий, лестниц, сборных железобетонных лифтовых шахт, несущих конструкций крыши, а также ограждающих конструкций окон и дверей.

Как уже говорил ранее в ходе брифинга глава Удмуртии Александр Бречалов, пятый подъезд дома признан аварийным – его следует демонтировать.

«В целом, техническое состояние строительных конструкций 5 секции признано аварийным, требующее демонтажа конструкций», - говорится в тексте заключения.

Подъезды с первого по третий признаны специалистами работоспособными, а четвертый и шестой подъезды ограничено работоспособными.

Также общей рекомендацией для выполнения дальнейших работ является необходимость ведения мониторинга за состоянием конструкций жилого дома.

Напомним, что взрыв и обрушение дома произошло в Ижевске 9 ноября. Жертвами трагедии стали 7 человек.

