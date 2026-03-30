Кизнер. Удмуртия. В Удмуртии осудили 50-летнего жителя Кизнера, который сел пьяным за руль и устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Авария произошла 2 августа 2025 года на дороге «Асинер — станция Саркуз — Короленко» на территории Кизнерского района.

Мужчина за рулём «Део Нексия» вылетел в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 58-летняя пассажирка скончалась на месте от полученных травм. Как сообщают в Госавтоинспекции, сам водитель и второй пассажир были доставлены в медицинское учреждение.

Отмечается, что мужчина был за рулём в нетрезвом виде. Более того, ранее он уже привлекался к ответственности за пьяную езду.

Водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (статья 264.1 УК РФ).

Суд приговорил виновного к 7 годам и 1 месяцу в колонии-поселении. Также он лишен права управления транспортными средствами на 3 с половиной года. Его автомобиль конфискован в доход государства.