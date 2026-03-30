Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Семь лет колонии получил виновник смертельного ДТП в Удмуртии
11:10, 30 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Удмуртия\n#Кизнер\n#Кизнерский район\n#смертельное ДТП\n#прокуратура Удмуртии\n#пьяная езда\n#пьяный водитель
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
Мужчина управлял автомобилем в нетрезвом виде.

Кизнер. Удмуртия. В Удмуртии осудили 50-летнего жителя Кизнера, который сел пьяным за руль и устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Авария произошла 2 августа 2025 года на дороге «Асинер — станция Саркуз — Короленко» на территории Кизнерского района.

Мужчина за рулём «Део Нексия» вылетел в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 58-летняя пассажирка скончалась на месте от полученных травм. Как сообщают в Госавтоинспекции, сам водитель и второй пассажир были доставлены в медицинское учреждение.

Отмечается, что мужчина был за рулём в нетрезвом виде. Более того, ранее он уже привлекался к ответственности за пьяную езду. 

Водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (статья 264.1 УК РФ).

Суд приговорил виновного к 7 годам и 1 месяцу в колонии-поселении. Также он лишен права управления транспортными средствами на 3 с половиной года. Его автомобиль конфискован в доход государства.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

