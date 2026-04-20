Кизнер. Удмуртия. «Поезд Победы» прибудет в Кизнер 30 апреля (12+). Об этом рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава Кизнерского района Удмуртии Александр Плотников.

«Горьковская железная дорога с 24 апреля по 6 мая проводит патриотическую акцию «Поезд Победы». Уникальный железнодорожный состав совершит своё путешествие по семи регионам России. Станция Кизнер станет одной из остановок маршрута», — сказал глава района.

В четверг, 30 апреля, поезд прибудет в Кизнер в 15:20. Продолжительность стоянки — около часа.

Следить за подробностями можно в официальной группе проекта «ВКонтакте».