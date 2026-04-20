Кизнер. Удмуртия. Автобусы вновь перестали ездить по Кизнеру. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава Кизнерского района Удмуртии Александр Плотников.

Напомним, после длительного перерыва в райцентре возобновили движение автобуса в феврале 2026 года. Тогда было заключено соглашение с ИП Максимовой Д. В.

«Ранее, как нам казалось, мы наладили автобусное движение в посёлке Кизнер. Но, к сожалению, в результате ДТП водитель автобуса был отстранён от управления. Сейчас из-за отсутствия водителя автобусное движение не осуществляется», — признался глава района.

Он обратился к жителям, если есть желающие поработать водителем, то муниципальный перевозчик готов принять на работу с достойной оплатой. Желающие могут обратиться к самой даме-предпринимателю или в администрацию района.