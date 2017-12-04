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      Михаил Бабич: для Кизнера есть ряд интересных предложений

      16:36, 04 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      16:36, 04 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      316
      0
      #химразоружение\n#Ижевск\n#Кизнер\n#ПФО\n#Удмуртия\n#химическое оружие
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      316
      0

      По словам полномочного представителя президента России в Поволжье, для каждого бывшего объекта по уничтожению химоружия будет подготовлен свой проект.

      Кизнер. Удмуртия. Для бывшего объекта по уничтожению химоружия в Кизнере есть ряд интересных предложений. Об этом на встрече с журналистами в понедельник, 4 декабря, рассказал полномочный представитель президента в Поволжье Михаил Бабич.

      Он напомнил, что Россия уничтожила 40 тыс. тонн химоружия. На момент начала реализации программы еще 28 тыс. тонн было у США, 3 тыс. тонн — у остального мира. «Мы уничтожили все 40 тыс. тонн, американцы последнюю дату поставили 2023 год. Тоже не факт, что у них там получится. Совершенно справедливо Владимир Владимирович отметил, что то они ссылаются на отсутствие технологий, то на отсутствие средств», - сказал Бабич.

      Что же касается дальнейшего использования объектов по УХО, то к 2024 году на всех площадках должна завершиться санация и утилизация зараженного имущества, которое в дальнейшем не пригодно для использования. 

      «Перечень сегодня достаточно широкий, я бы даже сказал, что к нашему удивлению началась здоровая конкуренция в этой части. Что касается конкретного объекта Кизнер и перемещения, в том числе, порохового завода казанского, это был всего-навсего один из возможных проектов, который обсуждается. <...> Никаких решений в этой части не принято, и там предстоит большая работа специалистов оборонно-промышленного комплекса, властей Татарстана, властей Удмуртии для того, чтобы выйти на ту или иную вершину. Для Кизнера есть ряд других очень интересных предложений, которые также очень успешно могут быть», - пояснил полпред.

      16:36, 04 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      316
      0
      #химразоружение\n#Ижевск\n#Кизнер\n#ПФО\n#Удмуртия\n#химическое оружие

       

       

       

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