Выпускникам детдомов Удмуртии могут разрешить временно проживать там после своего совершеннолетия

Пока такую возможность предоставят выпускникам-студентам.

Ижевск. Удмуртия. Выпускникам детских домов Удмуртии, у которых еще нет своего жилья, могут разрешить временно жить там и после 18 лет. Такой законопроект поддержало в субботу, 18 ноября, правительство Удмуртии. Теперь его должен согласовать Госсовет республики.

Как рассказала и.о. министра образования Удмуртии Светлана Болотникова, законопроект дает право выпускникам детских домов, учащимся в колледжах и вузах, приезжать в свои детдома на каникулы и праздники, бесплатно проживать там и питаться. Также возможностью проживания смогут воспользоваться сироты-студенты, которым не досталось место в общежитии.

«Я сама, работая директором образовательного учреждения, с такими ситуациями сталкивалась, - рассказала Светлана Болотникова. – Есть дети, которым просто некуда поехать на каникулы. Я пока не скажу про постоянное проживание, мы разрабатываем порядок в дополнение к этому закону, и там будет прописано, кто и что. Но в первую очередь это дети-студенты».

По словам Болотниковой, сейчас в Удмуртии сложилась непростая ситуация по покупке жилья для детей-сирот. В очереди имеющих право на получение жилья находятся 3610 человек, 2407 из них уже старше 18 лет. В этом году существует опасность, что республика не успеет освоить выделенные на покупку квартир федеральные деньги.

«111 млн было отправлено на аукционы, они еще продолжаются. К сожалению, рынок жилья очень ограничен, и закон накладывает на нас ограничения по квартирам – обязательно от 18 до 36 кв. метров, первый и последний этажи нельзя. В данный момент мы сделали все, что можно, и еще аукционы продолжаются, но опасность, что придется возвращать деньги, есть».