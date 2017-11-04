Жительница Ижевска вышла в финал конкурса «Краса студенчества России»

Гульнара Сабирова учится в Удмуртском государственном университете.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска Гульнара Сабирова вышла в финал конкурса «Краса студенчества России». Список девушек, прошедших отборочные этапы, опубликован в группе «Российская студенческая весна | Студвесна» в ВКонтакте. Всего в финал вышли 12 участниц со всей страны.

За два дня конкурсных отборов во Владивостоке 42 девушки прошли 7 испытаний: «Эссе», «Презентация» и «Собеседование», «Free Dance», а также «Деловая игра», «Защита проекта» и «Конкурс творческих номеров». Теперь всех участниц ждет подготовка к итоговому шоу, а финалисток – еще и новые состязания.

Трансляция финала пройдет 6 ноября. Начало – в 18:30 по времени Владивостока, или 10:30 по-ижевскому времени.