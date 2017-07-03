Земля из-под аварийных домов в Малой Пурге досталась экс-зампреду правительства Удмуртии

Об этом на совещании органов госвласти сообщил врио главы республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Бывший заместитель председателя правительства Удмуртии получил земельный участок, на территории которого находилось аварийное жилье в центре села Малая Пурга. Об этом на совещании органов госвласти в понедельник, 3 июля, сообщил врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Помните, жители говорили: зачем нас переселили, мы не хотели, у нас то жилье лучше было. Один из участков ушел нашему бывшему коллеге – заместителю председателя правительства», - сказал Бречалов.

Имя зампреда руководитель региона уточнять не стал.

В конце апреля этого года в администрации Малопургинского района прошли обыски. Правоохранителей интересовали документы, связанные с реализацией программы переселения граждан из ветхого жилья.

Дело в том, что 14 многоквартирных домов, построенных в 2013-2017 годах в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья, не отвечают санитарным требованиям. Проживание в данных домах может быть опасным для жизни и здоровья. Позднее стражи порядка возбудили уголовные дела.