В Удмуртии создано управление клиентоцентричности, сервис-дизайна и бережливого управления

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появилось управление клиентоцентричности, сервис-дизайна и бережливого управления администрации главы и правительства республики. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального кабмина.

Новое управление входит в структуру администрации главы и правительства Удмуртии. Основной задачей учреждения является координация и контроль внедрения принципов клиентоцентричного подхода в государственном и муниципальном управлении, также н управления будет возложена функция регионального сервисного уполномоченного. Новое управление займётся внедрением в Удмуртии проектов Национальной соцзащиты, в том числе Регионального стандарта.