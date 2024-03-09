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В Удмуртии создано управление клиентоцентричности, сервис-дизайна и бережливого управления

12:00, 09 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии создано управление клиентоцентричности, сервис-дизайна и бережливого управления
12:00, 09 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Правительство
Фото: ИА «Сусанин»
144
0

Управление станет подразделением администрации главы и правительства республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появилось управление клиентоцентричности, сервис-дизайна и бережливого управления администрации главы и правительства республики. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального кабмина.

Новое управление входит в структуру администрации главы и правительства Удмуртии. Основной задачей учреждения является координация и контроль внедрения принципов клиентоцентричного подхода в государственном и муниципальном управлении, также н управления будет возложена функция регионального сервисного уполномоченного. Новое управление займётся внедрением в Удмуртии проектов Национальной соцзащиты, в том числе Регионального стандарта.

12:00, 09 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Правительство