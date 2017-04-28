Уголовное дело возбудили в Малопургинском районе из-за строительства некачественных домов для переселенцев

В настоящее время по делу проводятся первоначальные следственные действия.

Малая Пурга. Удмуртия. Уголовное дело возбудили в Малопургинском районе из-за переселения граждан из ветхого жилья в дома, которые не отвечают санитарным требованиям и нормам. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

14 многоквартирных домов, построенных в 2013-2017 годах в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья, не отвечают санитарным требованиям. Проживание в данных домах может быть опасным для жизни и здоровья. Несмотря на это чиновниками администрации района приняли эти дома, ввели их в эксплуатацию. Данные объекты оплачены за счет выделенных бюджетных средств, размер которых был завышен.

Уголовное дело завели по части 3 статьи 285 уголовного кодекса России («Злоупотребление должностными полномочиями»). В настоящее время по делу проводятся первоначальные следственные действия.

Ранее сообщалось, что в администрации Малопургинского района прошли обыски. По данным «Интерфакса», правоохранителей интересовали документы, связанные с реализацией программы расселение ветхого жилья.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал ситуацию со строительством домов для переселенцев из аварийного жилья в Малопургинском районе. Дело в том, что в большинстве построенных по программе домов туалеты находятся на улице. Также в зданиях нет ванн, в стенах трещины. По словам жильцов, они боятся, что дома через несколько лет рухнут