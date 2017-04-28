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      Уголовное дело возбудили в Малопургинском районе из-за строительства некачественных домов для переселенцев

      15:20, 28 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      15:20, 28 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      217
      0
      #жилье\n#Малая Пурга\n#авария\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие
      Фото: susanin.news
      217
      0

      В настоящее время по делу проводятся первоначальные следственные действия.

      Малая Пурга. Удмуртия. Уголовное дело возбудили в Малопургинском районе из-за переселения граждан из ветхого жилья в дома, которые не отвечают санитарным требованиям и нормам. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

      14 многоквартирных домов, построенных в 2013-2017 годах в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья, не отвечают санитарным требованиям. Проживание в данных домах может быть опасным для жизни и здоровья. Несмотря на это чиновниками администрации района приняли эти дома, ввели их в эксплуатацию. Данные объекты оплачены за счет выделенных бюджетных средств, размер которых был завышен.

      Уголовное дело завели по части 3 статьи 285 уголовного кодекса России («Злоупотребление должностными полномочиями»). В настоящее время по делу проводятся первоначальные следственные действия.

      Ранее сообщалось, что в администрации Малопургинского района прошли обыски. По данным «Интерфакса», правоохранителей интересовали документы, связанные с реализацией программы расселение ветхого жилья.

      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал ситуацию со строительством домов для переселенцев из аварийного жилья в Малопургинском районе. Дело в том, что в большинстве построенных по программе домов туалеты находятся на улице. Также в зданиях нет ванн, в стенах трещины. По словам жильцов, они боятся, что дома через несколько лет рухнут

      Нерадивых застройщиков соцжилья в Удмуртии могут переселить в дома с плесенью

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-17.

      15:20, 28 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      217
      0
      #жилье\n#Малая Пурга\n#авария\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие
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