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      Следователи пришли с обысками в администрацию Малопургинского района Удмуртии

      13:51, 28 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      13:51, 28 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      1119
      0
      #Следственный комитет\n#Владимир Никешкин\n#жилье\n#Малая Пурга\n#обыски
      Фото: susanin.news
      1119
      0

      Мероприятия связаны с выполнением программы расселения ветхого жилья.

      Малая Пурга. Удмуртия. Сотрудники следственного комитета России в пятницу, 28 апреля, провели обыски в администрации Малопургинского района Удмуртии.  По данным «Интерфакса», правоохранителей интересовали документы, связанные с реализацией программы расселение ветхого жилья. 

      Глава регионального управления Следственного комитета России по Удмуртии Владимир Никешкин рассказал агентству, что обыски проводились, в том числе, и в кабинете главы района.

      «Следственные действия связаны со сложившейся в районе неудовлетворительной ситуацией по переселению из аварийного жилья, этой темой управление занимается уже в течение месяца», - сообщает «Интерфакс».

      Напомним, ранее врио главы Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал ситуацию со строительством домов для переселенцев из аварийного жилья в Малопургинском районе. Дело в том, что в большинстве построенных по программе домов туалеты находятся на улице. Также в зданиях нет ванн, в стенах трещины.

      По словам жильцов, они боятся, что дома через несколько лет рухнут.

      Нерадивых застройщиков соцжилья в Удмуртии могут переселить в дома с плесенью

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-17.

      Представляющий интересы жителей «нового аварийного жилья» в Малопургинском районе юрист Олег Петров сообщал, что дома принимал как бывший глава района Александр Ерохин (в настоящее время осужден за получение крупной взятки), так и нынешняя глава Светлана Колодкина.

      Александр Бречалов познакомился с условиями жизни переселенцев в Малой Пурге

      Малая Пурга. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов во вторник, 18 апреля, побывает в двух домах Малопуринского района республики, построенных по программе переселения из ветхого жилья. Здания построили с множеством нарушений и строительных правил.

      Летом 2016 года Ерохин был осужден за получение крупной взятки. По данным следствия, с августа 2012 года по май 2015 года он путем вымогательства получил от живущей в районе семейной пары взятку в виде 23 земельных участков в селе Малая Пурга. Общая стоимость участков превышает 10 млн рублей. Данные земельные участки по его указанию оформлялись на «заведомо подставных лиц».

      Суд назначил Ерохину наказание в виде 8 лет 6 месяцев строгого режима и штрафа в полмиллиарда рублей. Позже наказание было сокращено на три месяца, а сумму штрафа снизили до 316,3 млн рублей.

      Александр Бречалов прокомментировал ситуацию с социальным жильем в Малопургинском районе

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-18.

      13:51, 28 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      1119
      0
      #Следственный комитет\n#Владимир Никешкин\n#жилье\n#Малая Пурга\n#обыски
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