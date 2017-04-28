Следователи пришли с обысками в администрацию Малопургинского района Удмуртии

Мероприятия связаны с выполнением программы расселения ветхого жилья.

Малая Пурга. Удмуртия. Сотрудники следственного комитета России в пятницу, 28 апреля, провели обыски в администрации Малопургинского района Удмуртии. По данным «Интерфакса», правоохранителей интересовали документы, связанные с реализацией программы расселение ветхого жилья.

Глава регионального управления Следственного комитета России по Удмуртии Владимир Никешкин рассказал агентству, что обыски проводились, в том числе, и в кабинете главы района.

«Следственные действия связаны со сложившейся в районе неудовлетворительной ситуацией по переселению из аварийного жилья, этой темой управление занимается уже в течение месяца», - сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее врио главы Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал ситуацию со строительством домов для переселенцев из аварийного жилья в Малопургинском районе. Дело в том, что в большинстве построенных по программе домов туалеты находятся на улице. Также в зданиях нет ванн, в стенах трещины.

По словам жильцов, они боятся, что дома через несколько лет рухнут.

Нерадивых застройщиков соцжилья в Удмуртии могут переселить в дома с плесенью Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-17.

Представляющий интересы жителей «нового аварийного жилья» в Малопургинском районе юрист Олег Петров сообщал, что дома принимал как бывший глава района Александр Ерохин (в настоящее время осужден за получение крупной взятки), так и нынешняя глава Светлана Колодкина.

Александр Бречалов познакомился с условиями жизни переселенцев в Малой Пурге Малая Пурга. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов во вторник, 18 апреля, побывает в двух домах Малопуринского района республики, построенных по программе переселения из ветхого жилья. Здания построили с множеством нарушений и строительных правил.

Летом 2016 года Ерохин был осужден за получение крупной взятки. По данным следствия, с августа 2012 года по май 2015 года он путем вымогательства получил от живущей в районе семейной пары взятку в виде 23 земельных участков в селе Малая Пурга. Общая стоимость участков превышает 10 млн рублей. Данные земельные участки по его указанию оформлялись на «заведомо подставных лиц».

Суд назначил Ерохину наказание в виде 8 лет 6 месяцев строгого режима и штрафа в полмиллиарда рублей. Позже наказание было сокращено на три месяца, а сумму штрафа снизили до 316,3 млн рублей.