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В Удмуртии назначен первый замруководителя администрации главы и правительства региона

17:45, 15 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии назначен первый замруководителя администрации главы и правительства региона
17:45, 15 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
254
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Правительство
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
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Должность получил Дмитрий Казанцев.

Ижевск. Удмуртия. Указом главы Удмуртии на пост первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики назначен Дмитрий Казанцев. Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства республики.

На новой должности Дмитрий Казанцев начал работу с 15 января. Ранее он занимал пост заместителя руководителя администрации главы и правительства. 

Наша справка: Казанцев Дмитрий Евгеньевич родился 19 апреля 1978 года в Ижевске. В 1999 году окончил Нижегородский юридический институт МВД Российской Федерации по специальности юриспруденция.                                 

1995–2001 годы – служба в органах внутренних дел, министерство внутренних дел Удмуртской Республики;

2001–2003 годы – служба в органах налоговой полиции, Федеральная служба налоговой полиции РФ управление по Удмуртской Республике;         

2003–2016 годы – служба в органах наркоконтроля, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков управление по Удмуртской Республике;

2016–2016 годы – референт приемной председателя правительства Удмуртской Республики, секретариат председателя правительства Удмуртской Республики;

2017–2020 годы – заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики - начальник Управления информатизации и материально - технических ресурсов;

2020 год по настоящее время – заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики.

17:45, 15 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
254
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Правительство