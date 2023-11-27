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Без приставки «и.о.»: Александр Журавлев возглавил администрацию главы и правительства Удмуртии

11:10, 27 ноября, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
Без приставки «и.о.»: Александр Журавлев возглавил администрацию главы и правительства Удмуртии
11:10, 27 ноября, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
114
0
#Правительство\n#Удмуртия\n#назначения\n#руководитель
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
114
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Ранее он исполнял обязанности руководителя администрации главы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии руководителем администрации главы и правительства республики официально стал Александр Журавлев. Ранее он исполнял обязанности руководителя администрации. Об этом в своём Телеграм-канале сообщает правительство Удмуртии.

Александр Журавлев родился в 1987 году в городе Каменск. В 2012 году окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности менеджмент организации, в 2017 году — Южный институт менеджмента по специальности юриспруденция.

С 2011 года Александр Журавлев работал в администрации Краснодара, а с 2018 по 2023 был главой администрации Прикубанского внутригородского округа Краснодара.

Напомним, что Александр Журавлев исполнял обязанности руководителя администрации главы и правительства Удмуртии с апреля.

11:10, 27 ноября, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
114
0
#Правительство\n#Удмуртия\n#назначения\n#руководитель