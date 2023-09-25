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Два новых вице-премьера появятся в правительстве Удмуртии 

10:55, 25 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Два новых вице-премьера появятся в правительстве Удмуртии 
10:55, 25 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
464
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть\n#Правительство
Фото: ИА «Сусанин»
464
0

Новым кадрам предстоит курировать направления цифровизации, спорта, архивов, ЗАГС и работу агентства по охране памятников истории и культуры. 

Ижевск. Удмуртия. В правительстве Удмуртии появятся два новых вице-премьера. На эти посты выдвинуты кандидатуры министра цифрового развития республики Тимура Меджитова и председателя комитета по делам архивов Наталья Тойкина. Об этом «Сусанину» сообщили источники, знакомые с ситуацией. 

Вопрос о согласовании новых зампредов правительства рассмотрят на ближайшей сессии Госсовета, которая пройдёт 26 сентября. Отмечается, что Тимур Меджитов будет курировать направление цифровизации и спорта, а Наталья Тойкина займётся архивами, ЗАГСами и агентством по государственной охране объектов культурного наследия. 

10:55, 25 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
464
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#власть\n#Правительство