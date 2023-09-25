Два новых вице-премьера появятся в правительстве Удмуртии 

Ижевск. Удмуртия. В правительстве Удмуртии появятся два новых вице-премьера. На эти посты выдвинуты кандидатуры министра цифрового развития республики Тимура Меджитова и председателя комитета по делам архивов Наталья Тойкина. Об этом «Сусанину» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Вопрос о согласовании новых зампредов правительства рассмотрят на ближайшей сессии Госсовета, которая пройдёт 26 сентября. Отмечается, что Тимур Меджитов будет курировать направление цифровизации и спорта, а Наталья Тойкина займётся архивами, ЗАГСами и агентством по государственной охране объектов культурного наследия.