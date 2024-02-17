Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид

Правительство упростило процедуру добровольного возвращения в Россию

16:32, 17 февраля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Правительство упростило процедуру добровольного возвращения в Россию
16:32, 17 февраля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
78
0
#постановления Правительства РФ\n#Правительство\n#переселенцы
Фото: ИА «Сусанин»
78
0

Ряду граждан для включения в госпрограмму не придется подтверждать владение русским языком.

Москва. Постановление об упрощении присоединения к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию 14 февраля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте исполнительного органа власти.

Отмечается, что для участия в госпрограмме ряду граждан не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

В частности, в обнародованном документе сообщается, что «Решение касается соотечественников из числа репатриантов. Это граждане России, постоянно проживающие за рубежом; те, кто ранее отказался от российского гражданства; люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и ранее имевшие гражданство СССР; граждане, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР».

Само постановление подготовлено для реализации указа президента. Напомним, что с 1 января 2024 года реализуется госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. В связи с этим был введен институт репатриации, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран.

 

 

16:32, 17 февраля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
78
0
#постановления Правительства РФ\n#Правительство\n#переселенцы