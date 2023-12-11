В 2024 году прожиточный минимум в Удмуртии изменится

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Удмуртии изменится прожиточный минимум. Об этом сообщается в постановлении правительства региона от 11 декабря 2023 года, опубликованном на сайте главы и правительства УР.

Прожиточный минимум в расчёте на душу населения составит 13 753 рубля, для трудоспособного населения — 14 991 рубль, пенсионеров — 11 828 рублей, а для детей — 13 340 рублей.

Изменение внесли в постановление правительства Удмуртии от 7 сентября 2023 года «Об установлении прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Удмуртии на 2024 год».

Напомним, что в 2023 году прожиточный минимум на душу населения составлял 12 794 рубля, а для трудоспособного населения — 13 945 рублей.