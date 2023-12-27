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Первый зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова рассказала, что продолжает осваиваться на новом посту

08:30, 27 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Первый зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова рассказала, что продолжает осваиваться на новом посту
08:30, 27 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Правительство\n#Ольга Абрамова
Фото: ИА «Сусанин»
322
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Указ о её назначении был подписан в начале октября.

Ижевск. Удмуртия. 3 октября 2023 года глава Удмуртии назначил тогда ещё вице-премьера регионального правительства Ольгу Абрамову первым заместителем председателя кабинета министров республики. 26 декабря Ольга Викторовна рассказала, как ей дался переход с сельскохозяйственного направления на другой уровень управления высшим исполнительным органом государственной власти региона.

«Переходный период ещё не закончился. Для меня появилась отрасль промышленности, которую я сейчас детально изучаю: особенности отраслей, знакомство с предприятиями — для этого нужно немного времени. Необходимо понимать процессы и делать всё для развития промышленности в Удмуртии», — рассказала Абрамова.

Из отраслей, которые оказались ближе новому зампреду правительства, оказалась экономика.

«Я имею профильное экономическое образование, кандидатская у меня по экономической специальности. Поэтому здесь я не чувствую сильных проблем», — добавила Ольга Викторовна.

Напомним, Ольга Абрамова сменила на посту Константина Сунцова, который стал постоянным представителем главы Удмуртии при президенте России.

08:30, 27 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
322
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Правительство\n#Ольга Абрамова