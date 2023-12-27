Первый зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова рассказала, что продолжает осваиваться на новом посту

Ижевск. Удмуртия. 3 октября 2023 года глава Удмуртии назначил тогда ещё вице-премьера регионального правительства Ольгу Абрамову первым заместителем председателя кабинета министров республики. 26 декабря Ольга Викторовна рассказала, как ей дался переход с сельскохозяйственного направления на другой уровень управления высшим исполнительным органом государственной власти региона.

«Переходный период ещё не закончился. Для меня появилась отрасль промышленности, которую я сейчас детально изучаю: особенности отраслей, знакомство с предприятиями — для этого нужно немного времени. Необходимо понимать процессы и делать всё для развития промышленности в Удмуртии», — рассказала Абрамова.

Из отраслей, которые оказались ближе новому зампреду правительства, оказалась экономика.

«Я имею профильное экономическое образование, кандидатская у меня по экономической специальности. Поэтому здесь я не чувствую сильных проблем», — добавила Ольга Викторовна.

Напомним, Ольга Абрамова сменила на посту Константина Сунцова, который стал постоянным представителем главы Удмуртии при президенте России.