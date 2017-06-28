Жители Удмуртии стали в три раза реже болеть «мышиной лихорадкой»

С начала года зарегистрировано 87 заболевших, что на 146 случаев меньше, чем за такой же период прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии стали реже болеть геморрагической лихорадкой с по­чечным синдромом (ГЛПС). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

За 5 месяцев 2017 года зарегистрировано 87 случаев заболевания «мышиной лихорадкой». Отметим, что за такое же время прошлого года было зарегистрировано 233.

Человек может заразиться вирусом ГЛПС при контакте с грызунами или их выделениями, а также при употреблении инфицированных продуктов, при вдыхании пыли, содержащей выделения грызунов. От момента заражения до появления первых признаков заболевания проходит в среднем 7-10 дней. Наблюдается повышается температура, появляется головная боль, боли в мышцах, общая резкая слабость, потеря аппетита, иногда тошнота и рвота. У некоторых больных отмечаются катаральные явления (заложенность носа, сухой кашель, гиперемия зева), кратковременное ухудшение зрения (туман в глазах).