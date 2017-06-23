Удмуртия в минуту: уголовное дело Рафиса Касимова и дождливые выходные

Обзор самых важных и интересных новостей пятницы, 23 июня.

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело возбудили в отношении исполняющего обязанности вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Ущерб, который он нанес оценивают примерно в 800 млн рублей.

Нарушения в бараке

Генпрокуратура потребовала от властей Ижевска устранить нарушения прав жителей барака по проезду Чапаева. Женщина из этого дома пожаловалась на условия жизни во время прямой линии с Владимиром Путиным.

Счастливая шестерка

Шесть пляжей официально открыли в Удмуртии. По одному из них находятся в Ижевске, Глазове, Можге, Сарапуле, и два – в Воткинске. За время пляжного сезона специалисты Роспотребнадзора возьмут больше 300 проб воды из водоемов региона.

Штраф отцу

Отец мальчика, который погиб под грузовиком по улице Автозаводской в Ижевске, заплатит штраф. Мужчина оставил двухлетнего ребенка в велосипеде-коляске на тротуаре, а сам зашел в бар. В этот момент малыша раздавил грузовик.

Погода плачет

Выходные в Удмуртии будут дождливыми. Местами пройдут грозы. Ночью температура воздуха опустится до семи градусов тепла, днем ожидается до 23 градусов выше ноля.