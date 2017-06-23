Обзор самых важных и интересных новостей пятницы, 23 июня.
Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело возбудили в отношении исполняющего обязанности вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Ущерб, который он нанес оценивают примерно в 800 млн рублей.
Удмуртия в минуту: уголовное дело Рафиса Касимова и дождливые выходные
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)
Нарушения в бараке
Генпрокуратура потребовала от властей Ижевска устранить нарушения прав жителей барака по проезду Чапаева. Женщина из этого дома пожаловалась на условия жизни во время прямой линии с Владимиром Путиным.
Счастливая шестерка
Шесть пляжей официально открыли в Удмуртии. По одному из них находятся в Ижевске, Глазове, Можге, Сарапуле, и два – в Воткинске. За время пляжного сезона специалисты Роспотребнадзора возьмут больше 300 проб воды из водоемов региона.
Штраф отцу
Отец мальчика, который погиб под грузовиком по улице Автозаводской в Ижевске, заплатит штраф. Мужчина оставил двухлетнего ребенка в велосипеде-коляске на тротуаре, а сам зашел в бар. В этот момент малыша раздавил грузовик.
Погода плачет
Выходные в Удмуртии будут дождливыми. Местами пройдут грозы. Ночью температура воздуха опустится до семи градусов тепла, днем ожидается до 23 градусов выше ноля.