  • $ 60.15 ↑
  • € 67.15 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия в минуту: уголовное дело Рафиса Касимова и дождливые выходные

      17:58, 23 июня, 2017
      Яна Шамаева
      17:58, 23 июня, 2017
      Яна Шамаева
      182
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#жилье\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#пляжи\n#пляж\n#смерть.\n#Картина дня\n#Рафис Касимов
      182
      0

      Обзор самых важных и интересных новостей пятницы, 23 июня.

      Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело возбудили в отношении исполняющего обязанности вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Ущерб, который он нанес оценивают примерно в 800 млн рублей.

      Удмуртия в минуту: уголовное дело Рафиса Касимова и дождливые выходные

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Нарушения в бараке

      Генпрокуратура потребовала от властей Ижевска устранить нарушения прав жителей барака по проезду Чапаева. Женщина из этого дома пожаловалась на условия жизни во время прямой линии с Владимиром Путиным.

      Счастливая шестерка

      Шесть пляжей официально открыли в Удмуртии. По одному из них находятся в Ижевске, Глазове, Можге, Сарапуле, и два – в Воткинске. За время пляжного сезона специалисты Роспотребнадзора возьмут больше 300 проб воды из водоемов региона.

      Штраф отцу

      Отец мальчика, который погиб под грузовиком по улице Автозаводской в Ижевске, заплатит штраф. Мужчина оставил двухлетнего ребенка в велосипеде-коляске на тротуаре, а сам зашел в бар. В этот момент малыша раздавил грузовик.

      Погода плачет

      Выходные в Удмуртии будут дождливыми. Местами пройдут грозы. Ночью температура воздуха опустится до семи градусов тепла, днем ожидается до 23 градусов выше ноля.

      17:58, 23 июня, 2017
      Яна Шамаева
      182
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#жилье\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#пляжи\n#пляж\n#смерть.\n#Картина дня\n#Рафис Касимов

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      09:53, 22 июня, 2017
      7089

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      4551
      13:02, 18 июня, 2017

      Пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии убили в Ижевске

      4178
      15:16, 20 июня, 2017

      Источник: вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова задержали дома в 5 часов утра

      3920
      12:24, 22 июня, 2017

      Двое детей выпали из окон в Ижевске за выходные

      3765
      18:26, 18 июня, 2017

      Самарский фермер сконструировал летающую тарелку

      11:37, 17 июня, 2017
      958

      Минтруд предложил сократить новогодние каникулы в 2018 году

      921
      13:54, 20 июня, 2017

      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      856
      09:24, 22 июня, 2017

      Россияне стали реже путешествовать за границу

      707
      17:02, 18 июня, 2017

      В Трудовой кодекс ввели уточнения о повышенной оплате за сверхурочную работу

      554
      14:28, 19 июня, 2017

      Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

      18:38, 20 июня, 2017
      990

      Автомобили «Lada» теряют популярность в Европе

      623
      16:49, 17 июня, 2017

      В Лас-Вегасе ушел из жизни рэпер Prodigy

      556
      10:05, 21 июня, 2017

      В Берлине за насилие над русской школьницей мигрант получил условный срок

      528
      16:36, 20 июня, 2017

      Гей-марш в Киеве собрал 2,5 тысячи человек

      521
      16:58, 18 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: уголовное дело Рафиса Касимова и дождливые выходные

      Удмуртия в минуту: задержание Рафиса Касимова и арест имущества Соловьева

      22 июня, 2017

      День памяти и скорби

      22 июня, 2017