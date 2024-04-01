До +15 градусов потеплеет в Удмуртии на неделе

Ижевск. Удмуртия. Воздух в Удмуртии прогреется до +10...+15°С. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

«Второй год подряд в Удмуртии отмечается очень тёплое начало апреля, нетипичное для нашей территории. В прошлом году в первые дни месяца температура воздуха повышалась до +15...+17,6°С, тем самым оставив след в метеонаблюдениях, в эти дни были обновлены суточные рекорды максимальных температур воздуха. Этому способствовало перемещение очень тёплых воздушных масс с территории Казахстана», — говорится в тексте релиза.

В понедельник, 1 апреля, воздух прогреется до +7...+12°С. В ночь на вторник температура воздуха составит 0…+5°С, днём 2 апреля — +8...+13°С.

Ещё теплее ожидается в середине недели, 3 и 4 апреля в ночные часы столбик термометра не опустится ниже +3...+8°С, днём воздух прогреется до +10...+15°С. Но установится ветреная погода.

Существенных осадков до пятницы в республике не предвидится.

В пятницу, 5 апреля, в ночные часы ожидается +3…+8°С, в утренние и дневные часы максимальная температура достигнет +4...+9°С, в течение дня начнёт холодать.

В ночь на пятницу пройдут дожди, днём осадки примут повсеместный характер в виде дождя, переходящего в снег. Днём на дорогах возможна гололедица, снежный накат.

По предварительному прогнозу, в выходные дни резко похолодает.