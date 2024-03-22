Дожди и мокрый снег пройдут в Удмуртии в выходные

Ижевск. Удмуртия. Дожди придут в Удмуртию. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

В выходные дни, 23 и 24 марта, в Удмуртии установится ветреная погода. В субботу днём в республике преимущественно без осадков, в ночь с пятницы температура воздуха опустится до 0…-5°С, днём субботы повысится до +3…+8°С.

В ночь на воскресенье, 24 марта, к территории Удмуртии подойдёт зона осадков, пройдут небольшие и умеренные дожди и мокрый снег. Температура воздуха ночью окажется около 0...-2°С, днём +1...+6°С.

В понедельник, 25 марта, в ночные часы столбик термометра опустится до 0...+1°С, в дневные часы воздух прогреется до +3...+8°С. Сохранятся небольшие осадки в виде небольшого дождя и мокрого снега.

По предварительному прогнозу, в середине следующей неделе температурный фон понизится.